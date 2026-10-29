По предварительным данным, встреча может пройти в Абу‑Даби после 4 ноября, хотя точная дата пока не определена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал предстоящие контакты как «пристрелочные», подчеркнув, что речь идет именно о переговорах представителей делегаций трех стран, а не о привлечении иных посредников.

Параллельно усиливается вовлеченность европейских игроков. Так, 28 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер‑министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Кроме того, в начале недели Москву посетил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он принял участие в первом за пять лет заседании межправительственной комиссии, а затем обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Центральной темой всех этих контактов остаётся поиск путей урегулирования украинского кризиса.

Депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов говорил НСН, что звонок лидеров Финляндии и Норвегии в Кремль стал возможен в том числе из‑за географического фактора: обе страны имеют общую границу с Россией. При этом депутат подчеркнул, что лидеры этих государств не являются функционерами ЕС — они представляют свои страны как члены ООН, с которыми у России есть дипломатические отношения.

«С моей точки зрения, оценки "позитивен — не позитивен" пока не очень правильны, потому что это была инициатива той стороны. Мы открыты к конструктивным переговорам. Если то, с чем они звонили, было конструктивно — это движение в правильном направлении, ведь политико‑дипломатический подход возможен, только когда стороны разговаривают друг с другом. До сих пор они запрещали себе с нами разговаривать и наказывали тех руководителей ЕС, кто с нами общался. На этот раз звонок был одобрен частью политиков европейского Запада. Почему именно скандинавы? Во‑первых, и Финляндия, и Норвегия имеют с нами границу. Во‑вторых, их лидеры не являются функционерами ЕС: не члены Европейской комиссии, не депутаты Европарламента. То есть они представляют граждан своих государств — государств‑членов ООН, с которыми у нас есть дипломатические отношения. Почему бы не поговорить?» — сказал собеседник НСН.