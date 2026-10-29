То скандинавы, то словаки: Европа рвется в переговоры по Украине, Москва «пристреливается»
Словакия выступает за более активную роль ЕС в мирном процессе, но в Москве рассматривают грядущие трехсторонние консультации между Россией, США и Украиной как «пристрелочные».
В ближайшее время на международной арене наблюдается заметная активизация дипломатических усилий вокруг украинского кризиса. Ключевым событием может стать возобновление трехсторонних консультаций между Россией, США и Украиной — этот раунд станет первым после длительной паузы.
По предварительным данным, встреча может пройти в Абу‑Даби после 4 ноября, хотя точная дата пока не определена. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал предстоящие контакты как «пристрелочные», подчеркнув, что речь идет именно о переговорах представителей делегаций трех стран, а не о привлечении иных посредников.
Параллельно усиливается вовлеченность европейских игроков. Так, 28 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер‑министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Кроме того, в начале недели Москву посетил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Он принял участие в первом за пять лет заседании межправительственной комиссии, а затем обсудил ситуацию с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Центральной темой всех этих контактов остаётся поиск путей урегулирования украинского кризиса.
Депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов говорил НСН, что звонок лидеров Финляндии и Норвегии в Кремль стал возможен в том числе из‑за географического фактора: обе страны имеют общую границу с Россией. При этом депутат подчеркнул, что лидеры этих государств не являются функционерами ЕС — они представляют свои страны как члены ООН, с которыми у России есть дипломатические отношения.
«С моей точки зрения, оценки "позитивен — не позитивен" пока не очень правильны, потому что это была инициатива той стороны. Мы открыты к конструктивным переговорам. Если то, с чем они звонили, было конструктивно — это движение в правильном направлении, ведь политико‑дипломатический подход возможен, только когда стороны разговаривают друг с другом. До сих пор они запрещали себе с нами разговаривать и наказывали тех руководителей ЕС, кто с нами общался. На этот раз звонок был одобрен частью политиков европейского Запада. Почему именно скандинавы? Во‑первых, и Финляндия, и Норвегия имеют с нами границу. Во‑вторых, их лидеры не являются функционерами ЕС: не члены Европейской комиссии, не депутаты Европарламента. То есть они представляют граждан своих государств — государств‑членов ООН, с которыми у нас есть дипломатические отношения. Почему бы не поговорить?» — сказал собеседник НСН.
Вопрос о возможном назначении единого переговорщика от Евросоюза остается в центре внимания. Британская газета The Telegraph со ссылкой на источники опубликовала шорт‑лист кандидатов, куда вошли Александр Стубб, Йонас Гар Стере, премьер Дании Метте Фредериксен, глава итальянского правительства Джорджа Мелони и чешский президент Петр Павел. Позже в СМИ появились опровержения этой информации.
Параллельно в медиапространстве обсуждалась потенциальная готовность бывшего канцлера Ангелы Меркель выступить в роли посредника, однако она не подтвердила эти сведения.
При этом Владимир Путин ранее обозначил критерий для кандидата от ЕС: это должен быть человек, который не допускал оскорбительных высказываний в адрес России. В качестве предпочтительного кандидата президент РФ называл бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Позиция Москвы по участию европейских лидеров в переговорном процессе остается сдержанной. Юрий Ушаков прямо заявил, что Россия пока не рассматривает в качестве переговорщиков, в частности, Александра Стубба и Йонаса Гара Стере. В Кремле готовы позитивно оценить назначение переговорщика от ЕС лишь в том случае, если тот будет действительно нацелен на достижение мира.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, диалог с Европой важен, поскольку ЕС активно поддерживает Киев. По словам Ушакова, позиция Европы может носить ключевой характер, поэтому ограничиваться переговорами только с украинской стороной нецелесообразно.
Словакия, напротив, выступает за более активную роль ЕС в мирном процессе. Министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар в интервью газете «Известия» подчеркнул, что страна поддерживает идею назначения специального представителя Евросоюза для участия в переговорах.
По его мнению, кандидат на эту роль должен быть приемлемым как для сторон конфликта, так и для государств, содействующих продвижению мирных инициатив. Бланар также напомнил, что правительство Словакии с самого начала конфликта исходит из того, что у него нет военного решения, а прочный мир невозможен без дипломатического диалога с участием всех сторон.
Дипломат считает, что ускорение переговорного процесса позволит предотвратить дальнейшие человеческие страдания и разрушения, а усиление роли ЕС в диалоге с Россией отвечает и собственным интересам Евросоюза — в том числе в контексте формирования общеевропейской архитектуры безопасности.
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