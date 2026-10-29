В Мурманской области из рудника эвакуировали 79 человек из-за задымления
Более 70 человек эвакуировали из рудника «Северный» в Мурманской области из-за задымления. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Как отметили в ведомстве, 29 октября в 06:05 мск поступило сообщение о задымлении на руднике конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 метров.
«Эвакуированы 79 человек. Пострадавших, погибших нет», — указано в сообщении.
Специалисты обнаружили на месте задымление без открытого горения, к ликвидации привлечены шесть человек.
Ранее в руднике «Восточный» в Приморском крае произошло обрушение породы, пострадал один шахтер, напоминает 360.ru.
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