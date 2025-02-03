«Голый» скандал и 11 номинаций Бейонсе: В Лос-Анджелесе прошла премия «Грэмми»
Сабрина Карпентер (на фото) получила Grammy за «Лучшую поп-песню», певица Бейонсе забрала статуэтку за «Альбом года», а супруга Канье Уэста Бьянка Цензори получила негласную премию за самый «голый» наряд церемонии.
Музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший вокальный поп-альбом» забрала исполнительница Сабрина Карпентер за альбом «Short n' Sweet», она же удостоилась награды за лучшую поп-песню «Espresso». Трансляцию премии в воскресенье вечером вел телеканал CBS.
Также награды в номинации «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом» взяла певица Бейонсе. Исполнительница получила статуэтку за альбом «Cowboy Carter».
ГАГА, САЙРУС И ШАКИРА
Многострадальный Лос-Анджелес еще не успел оправиться от самых масштабных пожаров в истории штата, которые начались 7 января, однако уже провел 67-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Ежегодное празднование Академии звукозаписи, которое уже пятый год подряд проводит южноафриканский комик Тревор Ноа, состоялось в Crypto.com Arena в самом сердце Лос-Анджелеса. В рамках мероприятия были названы главные звезды музыкальной сцены 2024 года.
Так, американский репер Кендрик Ламар получил четыре награды Grammy в номинациях «Песня года», «Запись года», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее музыкальное видео» за трек «Not Like Us», а награды в номинации «Лучший новый артист» удостоилась американская певица Чаппелл Рон («Good Luck, Babe!», «Pink Pony Club»).
Певица Леди Гага и исполнитель Бруно Марс забрали награду за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» за песню «Die With A Smile». Кроме того, Леди Гага представила свою новую песню «Abracadabra».
Лидером по числу номинаций (11) в этом году стала Бейонсе, и теперь ей принадлежит рекордное число номинаций за всю карьеру — 99. Помимо наград за «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом», певица также певица забрала статуэтку за совместный трек с Майли Сайрус – «II Most Wanted» в номинации «Лучшее кантри-выступление дуэта/группы».
При этом в 2024 году статуэтку за лучший «Альбом года» получила Тейлор Свифт, установившая рекорд - четыре победы - в этой номинации за всю историю премии.
В свою очередь исполнительница Doechii получила свою первую премию Grammy, став третьей женщиной, когда-либо побеждавшей в номинации «Лучший рэп-альбом» («Alligator Bites Never Heal»).
Также на премии отметилась и колумбийская певица Шакира – она забрала статуэтку за «Лучший латиноамериканский поп-альбом» («Las Mujeres Ya No Lloran»).
ГОЛЫЙ ВЫХОД
Не обошлось и без скандалов. Так, Grammy посетила эксцентричная пара в лице рэпера Канье Уэста (Йе) и его супруги Бьянки Цензори, которых, по данным некоторых СМИ, выставили с церемонии после того, как Бьянка продемонстрировала публике свое голое платье.
Супруга рэпера, которая прославилась своими «голыми» образами, сначала появилась на красной дорожке в длинной шубе из темного меха. Немного попозировав камерам с Канье, она повернулась спиной и скинула шубу, оказавшись полностью обнаженной – на ней было короткое и полностью прозрачное платье без нижнего белья под ним.
Сам же Канье выбрал для себя образ в стиле total black, надев черный свитер, брюки, кроссовки и солнечные очки.
По некоторым данным, Канье и его жену с церемонии вывели полицейские, по другим - они все же покинули «Грэмми» самостоятельно, пишет Daily Mail.
Привычка певца странно одеваться самому и облачать супругу в нелепые и чересчур откровенные наряды неоднократно становилась поводом для дискуссий СМИ о том, здоров ли он психически. Однако, этот выход Бьянки, вероятно, стал самым откровенным за все время ее выходов в свет.
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