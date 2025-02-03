«Голый» скандал и 11 номинаций Бейонсе: В Лос-Анджелесе прошла премия «Грэмми»

Музыкальную премию «Грэмми» в номинации «Лучший вокальный поп-альбом» забрала исполнительница Сабрина Карпентер за альбом «Short n' Sweet», она же удостоилась награды за лучшую поп-песню «Espresso». Трансляцию премии в воскресенье вечером вел телеканал CBS.

Также награды в номинации «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом» взяла певица Бейонсе. Исполнительница получила статуэтку за альбом «Cowboy Carter».

ГАГА, САЙРУС И ШАКИРА

Многострадальный Лос-Анджелес еще не успел оправиться от самых масштабных пожаров в истории штата, которые начались 7 января, однако уже провел 67-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми». Ежегодное празднование Академии звукозаписи, которое уже пятый год подряд проводит южноафриканский комик Тревор Ноа, состоялось в Crypto.com Arena в самом сердце Лос-Анджелеса. В рамках мероприятия были названы главные звезды музыкальной сцены 2024 года.