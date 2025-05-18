Певец из Австрии JJ выиграл «Евровидение-2025»

Конкурсант из Австрии JJ одержал победу на 69-м песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швейцарии в Базеле.

Артист выступил с песней «Wasted Love». В своем номере он использовал образ бумажного кораблика, который из-за шторма уплывает от него, а потом возвращается. В результате голосования зрителей и жюри JJ набрал 436 баллов.

На втором месте на «Евровидении» в этом году оказалась конкурсантка из Израиля Юваль Рафаэль с 357 баллами. На третьем — певец Томми Кэш из Эстонии, который исполнил нашумевшую композицию на итальянском языке «Espresso Macchiato» про любовь к кофе. Он уступил израильтянке всего один балл, набрав 356 голосов.

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В первую пятерку также вошли участники из Швеции и Италии. На последнем месте с 27 баллами оказался исполнитель из Сан-Марино — итальянский диджей и продюсер Габри Понте. Россия в этом году вновь не участвовала в конкурсе.

Для Австрии это уже третья победа на «Евровидении». Первый раз певец из этой страны выиграл конкурс в 1966 году. Тогда первое место занял Удо Юргенс с песней «Merci, Chérie». Вторую победу Австрии в 2014-м году принесла «женщина с бородой» Кончита Вурст, исполнившая песню «Rise Like a Phoenix».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов назвал «Евровидение» парадом уродов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:АвстрияШвейцарияМузыкаКонкурсЕвровидение

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