Певец из Австрии JJ выиграл «Евровидение-2025»

Конкурсант из Австрии JJ одержал победу на 69-м песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швейцарии в Базеле.

Артист выступил с песней «Wasted Love». В своем номере он использовал образ бумажного кораблика, который из-за шторма уплывает от него, а потом возвращается. В результате голосования зрителей и жюри JJ набрал 436 баллов.

На втором месте на «Евровидении» в этом году оказалась конкурсантка из Израиля Юваль Рафаэль с 357 баллами. На третьем — певец Томми Кэш из Эстонии, который исполнил нашумевшую композицию на итальянском языке «Espresso Macchiato» про любовь к кофе. Он уступил израильтянке всего один балл, набрав 356 голосов.