Как отмечается в публикации, отставка Фёдорова — не просто внутриполитическое событие: незадолго до ухода с должности он утвердил ряд договорённостей, которые давали украинским компаниям возможность участвовать в программах Евросоюза, получать финансирование и налаживать совместное производство. Теперь в ЕС не уверены, останется ли неизменным действующий порядок проведения тендеров и осуществления закупок.



Напомним, 14 июля украинский парламент отправил в отставку премьер‑министра Юлию Свириденко — это привело к сложению полномочий всего кабинета министров, в том числе и Михаила Фёдорова. На данный момент кандидатура нового главы оборонного ведомства не утверждена. Обязанности министра обороны временно возложены на Евгения Хмару, который также является врио руководителя СБУ, — такое распоряжение отдал президент Владимир Зеленский.

Назначение и.о. министра обороны Украины Евгения Хмары не имеет для России никакого значения, заявил ранее в интервью НСН экс-премьер Украины Николай Азаров, а экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник объяснил, почему отставка с этого поста Михаила Федорова - это плюс для РФ.

