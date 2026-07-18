Роднина: Гранты для Плющенко и выступление сына за Азербайджан — это разные вещи

В беседе с корреспондентом «Совспорта» Артёмом Мельниченко Роднина отметила, что ситуации с ледовыми шоу и со сменой спортивного гражданства сыном Плющенко — это не связанные друг с другом вопросы. Говоря о грантах, она подчеркнула, что запросы на финансирование у многих деятелей фигурного катания достаточно масштабные — в том числе у Алины Загитовой и других известных персон. По словам Родниной, право на подачу заявки есть у тех, чья деятельность соответствует условиям грантовой программы, однако окончательное решение остаётся за специальной комиссией, которая изучает все представленные документы.



Напомним, 13‑летний Александр Плющенко прекратил сотрудничество с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и теперь будет представлять на соревнованиях сборную Азербайджана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

