Роднина: Гранты для Плющенко и выступление сына за Азербайджан — это разные вещи

Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы, прокомментировала запрос академии Евгения Плющенко на грант в 24,1 млн рублей — средства планируют направить на постановку ледового шоу «Снежная королева».

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В беседе с корреспондентом «Совспорта» Артёмом Мельниченко Роднина отметила, что ситуации с ледовыми шоу и со сменой спортивного гражданства сыном Плющенко — это не связанные друг с другом вопросы. Говоря о грантах, она подчеркнула, что запросы на финансирование у многих деятелей фигурного катания достаточно масштабные — в том числе у Алины Загитовой и других известных персон. По словам Родниной, право на подачу заявки есть у тех, чья деятельность соответствует условиям грантовой программы, однако окончательное решение остаётся за специальной комиссией, которая изучает все представленные документы.

Напомним, 13‑летний Александр Плющенко прекратил сотрудничество с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и теперь будет представлять на соревнованиях сборную Азербайджана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпортсменыСпортФигурное КатаниеЕвгений Плющенко

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