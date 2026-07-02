«Селлерам очень невыгодно работать с новыми тарифами. Многие уходят сейчас в свои продажи, ищут другие источники продаж, например, другие магазины, либо закрывают продажи вовсе, последнее касается тех, для кого продажи станут совсем невыгодными. Но кто-то пытается оптимизировать стоимость, общается со своими поставщиками и выживают. Насколько поднимутся цены для конечного потребителя, будет зависеть от категории товаров. Допускаю вероятность роста стоимости до 20%. Выросли и сроки доставки — в некоторых регионах есть задержки из-за проблем с логистикой и дефицита топлива», — сказал Кременсков.

Собеседник НСН предположил, что примеру Wildberries могут последовать другие примеры.

«У других маркетплейсов те же самые продавцы, разницы нет. Все продавцы сидят минимум на двух-трех площадках. Так, Ozon вполне может последовать за Wildberries. Возможно, какое-то время они еще будут софинансировать эту историю, например, повысят тарифы, но при этом сделают какие-то бонусы для сдерживания цен, чтобы продавцы ушли не сразу. Обычно платформы потом просто ставят перед фактом», — подытожил он.

Ранее Кременсков заявил, что продавцы жалуются на ценовое давление со стороны маркетплейсов, однако штрафы вряд ли решат проблему, поскольку неясно, кто будет контролировать ситуацию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

