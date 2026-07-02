Селлерам предсказали частичное закрытие из-за роста комиссии Wildberries
Рост комиссии для селлеров со стороны маркетплейса Wildberries поднимет цены для потребителя до 20%, примеру могут последовать и другие маркетплейсы, сказал НСН Алексей Кременсков.
Из-за роста поднятия комиссий маркетплейсом Wildberries часть селлеров будут вынуждены закрыться, а цены для конечного потребителя вырастут до 20%. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Маркетплейс Wildberries с 7 июля поднимет комиссии для селлеров из-за увеличения логистических расходов. По оценкам экспертов, рост может составить от 5 п. п. до 20 п. п. Сейчас логистика остается одной из крупнейших затрат платформ. Отмечается, что повышение комиссий может привести к оттоку предпринимателей: сейчас их расходы на онлайн-площадках уже достигают 50-70% от выручки. По словам Кременскова, части селлеров придется закрыть продажи.
«Селлерам очень невыгодно работать с новыми тарифами. Многие уходят сейчас в свои продажи, ищут другие источники продаж, например, другие магазины, либо закрывают продажи вовсе, последнее касается тех, для кого продажи станут совсем невыгодными. Но кто-то пытается оптимизировать стоимость, общается со своими поставщиками и выживают. Насколько поднимутся цены для конечного потребителя, будет зависеть от категории товаров. Допускаю вероятность роста стоимости до 20%. Выросли и сроки доставки — в некоторых регионах есть задержки из-за проблем с логистикой и дефицита топлива», — сказал Кременсков.
Собеседник НСН предположил, что примеру Wildberries могут последовать другие примеры.
«У других маркетплейсов те же самые продавцы, разницы нет. Все продавцы сидят минимум на двух-трех площадках. Так, Ozon вполне может последовать за Wildberries. Возможно, какое-то время они еще будут софинансировать эту историю, например, повысят тарифы, но при этом сделают какие-то бонусы для сдерживания цен, чтобы продавцы ушли не сразу. Обычно платформы потом просто ставят перед фактом», — подытожил он.
Ранее Кременсков заявил, что продавцы жалуются на ценовое давление со стороны маркетплейсов, однако штрафы вряд ли решат проблему, поскольку неясно, кто будет контролировать ситуацию. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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