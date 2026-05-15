Маркетплейсы столкнулись в апреле с падением пользовательской активности и продаж после ввода ограничений на пропуск VPN-трафика для российских платформ. Большего всего пострадал Wildberries, у которого мобильный трафик, по оценкам экспертов, за месяц сократился на 10%, а десктопный — на 6%. В деньгах же отрасль от ограничений уже могла недосчитаться до семи миллиардов рублей. Кременсков разъяснил, как блокировка VPN‑трафика влияет на видимость рекламы и посещаемость маркетплейсов — и почему это не всегда напрямую сказывается на продажах.

«Связь, если она и есть, обусловлена трафиком, поступающим от рекламных каналов. Показатели рынка в текущем сезоне не демонстрируют каких‑либо существенных отклонений: в целом динамика сопоставима с аналогичным периодом прошлого года. Блокировка VPN‑трафика ограничивает показ рекламы — например, пользователь может не увидеть рекламные материалы Wildberries и в результате не перейти на платформу. Однако сам по себе факт посещения сайта или приложения не гарантирует совершение покупки. Таким образом, речь идёт скорее о влиянии на рекламный трафик, а не на общий объём продаж и товарооборот. Кроме того, современные приложения маркетплейсов оснащены механизмами обнаружения подключения через VPN — при таком сценарии система уведомляет пользователя об этом», — сказал собеседник НСН.

