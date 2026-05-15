«Не видно рекламы»: Как блокировка VPN рушит продажи маркетплейсов
Блокировка VPN‑трафика снижает видимость рекламы, что может сократить посещаемость. Однако посещение не гарантирует покупку, сказал НСН Алексей Кременсков.
Падение пользовательской активности и продаж на маркетплейсах связано со снижением трафика, который идет от рекламы, сказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Маркетплейсы столкнулись в апреле с падением пользовательской активности и продаж после ввода ограничений на пропуск VPN-трафика для российских платформ. Большего всего пострадал Wildberries, у которого мобильный трафик, по оценкам экспертов, за месяц сократился на 10%, а десктопный — на 6%. В деньгах же отрасль от ограничений уже могла недосчитаться до семи миллиардов рублей. Кременсков разъяснил, как блокировка VPN‑трафика влияет на видимость рекламы и посещаемость маркетплейсов — и почему это не всегда напрямую сказывается на продажах.
«Связь, если она и есть, обусловлена трафиком, поступающим от рекламных каналов. Показатели рынка в текущем сезоне не демонстрируют каких‑либо существенных отклонений: в целом динамика сопоставима с аналогичным периодом прошлого года. Блокировка VPN‑трафика ограничивает показ рекламы — например, пользователь может не увидеть рекламные материалы Wildberries и в результате не перейти на платформу. Однако сам по себе факт посещения сайта или приложения не гарантирует совершение покупки. Таким образом, речь идёт скорее о влиянии на рекламный трафик, а не на общий объём продаж и товарооборот. Кроме того, современные приложения маркетплейсов оснащены механизмами обнаружения подключения через VPN — при таком сценарии система уведомляет пользователя об этом», — сказал собеседник НСН.
Он также допустил падение объёма продаж из-за снижения трафика.
«Падение трафика может привести к снижению объёма продаж — этот фактор нельзя игнорировать. Полагаю, платформы сталкиваются с трудностями из‑за блокировки VPN. Для маркетплейсов это определенный костыль. Тем не менее существуют технические способы решения этой проблемы. Для их реализации потребуется согласование со стороны Роскомнадзора и Минпромторга. На текущий момент, к слову, даже "белые списки" функционируют корректно не во всех регионах», — добавил эксперт.
Ранее председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости VPN «для дела», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин поручил Генпрокуратуре проверить защиту территорий от паводков
- Эксперты перечислили ликвидные авто стоимостью до миллиона рублей
- «Не видно рекламы»: Как блокировка VPN рушит продажи маркетплейсов
- Росстат зафиксировал замедление инфляции в России
- Во Владимире цирковые львы напали на дрессировщика
- В Совфеде заявили о высокой конкуренции на выборах в Госдуму
- Онколог Сулиманов развеял три популярных мифа о раке кожи
- В России опровергли падение спроса на выездной туризм
- Диетолог рассказала, как модной «библейской диетой» не навредить здоровью
- В России заявили, что игроки в симулятор PES смогут обойти введенные ограничения