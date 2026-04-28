Количество скачиваний VPN-приложений российской аудиторией в Google Play в марте составило 9,2 млн, что в 14 раз превосходит показатель 2025 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Digital Budget. При этом операционный директор «Рейтинга Рунета» Анатолий Денисов заметил, что новые правила блокировки VPN потенциально призваны уменьшать долю пользователей, которые используют такие сервисы. Однако на деле это снижает частоту и активность использования платформ, реализующих блокировку. В частности, заметно снижаются продажи на маркетплейсах. Кременсков усомнился в подобной статистике.

«Точных данных нет, поэтому не могу утверждать. Это обычное межсезонье. В какой-то категории что-то, возможно, и упало, но не думаю, что это связано с VPN. Начинается новый сезон, продажи в сумме могут падать, потому что весенние товары дешевле. Еще не лето, чтобы рынок начал перестраиваться. Если говорить про количество продаж, думаю, оно осталось прежним. Если говорить о сумме продаж, она возможно изменилась в виду сезона. Кому нужно зайти на Wildberries, выключит VPN. Мы уже все адаптировались к этой истории. Если со включенным VPN вы заходите на Wildberries или Ozon, приложение подсказывает, что у вас включен VPN, с выключенным работать будет лучше. Соответственно, пользователь понимает, что нужно сделать, но не отказывается от покупки, если ему что-то нужно», - объяснил он.

Ранее Кременсков также допустил, что если цена на маркетплейсе и в каком-то интернет-магазине будет одинаковая, покупатель все равно предпочтет покупку на маркетплейсе из-за удобства, напоминает «Радиоточка НСН».

