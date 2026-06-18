НПЗ, «Садовод» и «Белая дача»: Москва и область подверглись новой атаке БПЛА
Москву сегодня накрыла волна украинских дронов, которые снова достигли НПЗ в Капотне, также получили повреждения частные дома и многоэтажный дом в Подмосковье, крупные торговые центры.
Сегодня утром Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА. По данным мэра столицы Сергея Собянина, системой ПВО было уничтожено 180 БПЛА, летевших на Москву.
Нескольким дронам сегодня все же удалось повредить Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне. По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты.
Также на несколько часов пришлось эвакуировать пассажиров из аэропорта «Шереметьево».
КУДА ПРИЛЕТЕЛО
Мэр Москвы рассказал о попадания дронов по МНПЗ, но не уточнил характер повреждений. Кадры с места ЧП публиковать в соцсетях запрещено, однако они уже распространились по Telegram-каналам и даже появились у американского Bloomberg.
По данным Собянина, из-за дронов также незначительно повреждено здание ТЦ «Садовод», пострадавших нет.
В «Шереметьево» водились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а прибывающие рейсы уходили на запасные аэродромы. Пассажиры, находящиеся в аэропорту были эвакуированы в безопасные места, в том числе с бортов самолетов. Закрывались также аэропорт «Внуково», «Домодедово». В 8:02 мск было объявлено, что ограничения на полеты во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» сняты. Воздушная гавань «Жуковский» остается закрыта.
Также в результате ночной атаки БПЛА получили повреждения многоквартирный дом в подмосковном Жуковском. Там повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого беспилотника попали в кровлю частного дома, из-за чего получила ранения одна женщина. В Люберцах обломки упали на здание фитнес-центра, а также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, в связи с чем началось возгорание.
Тем временем в Чехове в поселке Крюково дрон попал в дачный дом в СНТ в деревне Масново-Жуково, а в Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево от попадания БПЛА загорелись два дачных дома.
Помимо прочего, МВД России по Москве информирует граждан об ограничении движения от Новорязанского шоссе (Волгоградский проспект) до Каширского шоссе по МКАД в обоих направлениях, также полностью перекрыта Чагинская улица, Улица Верхние поля от улицы Марьинский парк до МКАД, а также улица Капотня от Верхних полей до МКАД.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также сообщил о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом он написал в MAX. Кроме того, по информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в ходе воздушной атаки на регион погиб один человек.
«ВСЕ ЗАЩИЩЕНО»
Напомним, что украинские дроны попали в НПЗ в Капотне и вчера, о чем также сообщал мэр столицы. Тогда никто не пострадал.
При этом в Госдуме заверяют, что Москва и ее важные объекты хорошо защищены, а дополнительных мер по усилению защиты не требуется. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с НСН.
«У нас лучшая в мире система ПВО. То, что когда-то что-то все-таки долетает, это издержки, к сожалению, потому что враг хитер и коварен. Он применяет новые способы, ищет новые возможности. Чем быстрее мы закончим победой спецоперацию, тем быстрее закончится все это безобразие. У нас все необходимые меры приняты, решения найдены», - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли усилить защиту определенных объектов.
Всего в ночн на 18 июня и за утро над регионами России сбиты 555 украинских дронов. Помимо Московского региона, их сбивали также в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областях, в Крыму и над акваторией Азовского моря.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Собянин: На подлете к Москве сбили около 180 дронов
- Над Россией уничтожили 555 украинских беспилотников
- НПЗ, «Садовод» и «Белая дача»: Москва и область подверглись новой атаке БПЛА
- В подмосковной Электростали из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина
- Пластическая жизнь: Зачем россияне едут на операции в Южную Корею
- Попова: Россия остановила рост ожирения среди младших школьников
- Под Ростовом один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА
- В новый учебник по обществознанию включили упражнение по выявлению фейков
- В Москве беспилотники атаковали «Садовод» и МНПЗ
- СМИ: Глава Евросовета пытается наладить канал связи с Москвой