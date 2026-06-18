Сегодня утром Москва подверглась массированной атаке украинских БПЛА. По данным мэра столицы Сергея Собянина, системой ПВО было уничтожено 180 БПЛА, летевших на Москву.

Нескольким дронам сегодня все же удалось повредить Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне. По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты.

Также на несколько часов пришлось эвакуировать пассажиров из аэропорта «Шереметьево».

КУДА ПРИЛЕТЕЛО

Мэр Москвы рассказал о попадания дронов по МНПЗ, но не уточнил характер повреждений. Кадры с места ЧП публиковать в соцсетях запрещено, однако они уже распространились по Telegram-каналам и даже появились у американского Bloomberg.

По данным Собянина, из-за дронов также незначительно повреждено здание ТЦ «Садовод», пострадавших нет.

В «Шереметьево» водились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а прибывающие рейсы уходили на запасные аэродромы. Пассажиры, находящиеся в аэропорту были эвакуированы в безопасные места, в том числе с бортов самолетов. Закрывались также аэропорт «Внуково», «Домодедово». В 8:02 мск было объявлено, что ограничения на полеты во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» сняты. Воздушная гавань «Жуковский» остается закрыта.

Также в результате ночной атаки БПЛА получили повреждения многоквартирный дом в подмосковном Жуковском. Там повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Электростали в деревне Степаново обломки сбитого беспилотника попали в кровлю частного дома, из-за чего получила ранения одна женщина. В Люберцах обломки упали на здание фитнес-центра, а также попали на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках, в связи с чем началось возгорание.

Тем временем в Чехове в поселке Крюково дрон попал в дачный дом в СНТ в деревне Масново-Жуково, а в Павловском Посаде в СНТ «Дружба» деревни Фатеево от попадания БПЛА загорелись два дачных дома.