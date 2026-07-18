СК назвал причину массового отравления на базе отдыха в Ставрополье

Инцидент произошёл на базе отдыха неподалёку от села Новоселицкого. Первые сообщения о случаях отравления появились в СМИ в пятницу. По актуальной информации, медицинскую помощь получили 80 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



В следственном управлении пояснили, что сальмонеллу выявили в продуктах, которые прошли кулинарную обработку на базе. Для выяснения того, как инфекция попала в пищу и где находился её источник, специалисты проведут ряд лабораторных исследований.



Работа гостиничного комплекса на время приостановлена, уточнили в ведомстве.

Ранее в Ставропольском крае увеличилось количество пострадавших от отравления на базе отдыха. Теперь их 80 человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

