О возможном выходе Ozon на рынок офлайн- и онлайн-торговли лекарствами сообщили «Известия». По данным издания, маркетплейс планирует создать собственную сеть аптек, и уже ведутся обсуждения с потенциальными подрядчиками: обговаривается техническое задание на разработку концепции аптечного пункта. Речь может идти не только о собственных точках, но и о развитии по франчайзинговой модели. В конце марта 2026 года компания также подала заявки на регистрацию брендов «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека». Шуляк считает, что полноценно зайти на рынок маркетплейсу будет сложно.

«Эта затея, которая вызывает вопросы, потому что сам по себе лекарственный рынок не такой большой, хот он социально значимый и на слуху. Есть специализированные аптечные маркетплейсы, которые забирают на себя большинство онлайн-заказов лекарственных препаратов. Это Apteka.ru, ЗдравСити и другие агрегаторы. Но с офлайном другая история. Места для аптек практически все разобраны, и очень сложно будет с нуля их открывать. Эффективность у них будет очень низкая. Здесь только можно купить какие-то уже существующие аптечные сети. Но эффективные аптечные сети стоят дорого. Wildberries взял к себе в команду маститых людей с розничного фармацевтического рынка. Видимо, Ozon смотрит на это и думает, как не проиграть битву за лекарственный рынок. Я думаю, что они просто хотят создавать такую же экосистему, как и Wildberries. Чтобы на одной площадке можно было купить все: от одежды и продуктов до лекарств», — пояснил он.

Собеседник НСН напомнил, что с государственным регулированием онлайн-аптек все достаточно сложно.

«Понятие "интернет-аптека" отсутствует в нашем законодательстве вообще. Есть, только "аптечное учреждение" и соответствующие лицензионные требования. Как производится онлайн-продажа? Это заказ через сайты аптек. И эти интернет-ресурсы должны принадлежать только юрлицам, у которых есть лицензируемые аптеки. У Озона уже лет семь есть несколько аптек для того, чтобы можно было осуществлять доставку. Но по закону сейчас возможна только доставка безрецептурных лекарственных препаратов. В Москве, Московской и Белгородских областях идет эксперимент по отпуску рецептурных лекарственных препаратов с доставкой. Но он считается неудачным, потому что количество рецептов, выданных для этого, просто мизерное, и доставка невыгодна», — добавил Шуляк.