Футболист поделился, насколько сильно ему хотелось разделить этот момент с товарищами по команде 2010 года и поддержать нынешних игроков сборной. В своём посте Капдевила обратился за содействием к президенту США Дональду Трампу.

Решающий матч между Испанией и Аргентиной пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист‑Ратерфорде (США); старт встречи намечен на 22:00 по московскому времени.



Мировое первенство началось 11 июня и завершится 19 июля — турнир принимают сразу три страны: США, Мексика и Канада. Титул действующего чемпиона мира удерживает сборная Аргентины: в предыдущем финале она одержала победу над командой Франции.



ЧМ‑2026 вошёл в историю как первый чемпионат с участием 48 сборных — ранее в турнире выступали 32 команды. Такое расширение формата по решению ФИФА увеличило число матчей на 40 игр: теперь их общее количество составляет 104. Глава ФИФА Джанни Инфантино также сообщил, что организация изучает вариант дальнейшего увеличения числа участников — до 64 команд.

Загрязнения воздуха могут вынудить футболистов бегать медленнее в финале Чемпионата мира по футболу, заявил ранее в беседе с НСН врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

