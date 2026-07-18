Телеведущий Соловьёв попал в эпицентр атаки дрона ВСУ на трассе «Новороссия»
По данным информационной службы «Вести», телеведущий Владимир Соловьёв вместе со съёмочной группой попал в зону удара украинского БПЛА на трассе Р‑280 «Новороссия». Это случилось в ходе съёмок очередного выпуска программы «За лентой».
Центральными фигурами сюжета стали бойцы 19‑го отдельного батальона противодействия беспилотным системам — они обеспечивают защиту участка трассы от атак дронов. В момент интервью военные обнаружили в небе вражеский беспилотник: аппарат кружил над дорогой, выискивая цель.
Оценив угрозу, командир подразделения отдал приказ задействовать FPV‑перехватчик, который в тот момент патрулировал территорию. Дрон ликвидировали буквально за секунды до того, как он мог нанести удар по проезжавшему мимо гражданскому грузовику. Члены съёмочной группы не получили никаких повреждений. Благодаря оперативным действиям военных удалось не только сорвать атаку, но и сохранить бесперебойное движение транспорта по трассе.
Ранее в МО сообщили, что ВС РФ поразили под Очаковом пусковую установку комплекса «Нептун-2», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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