В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции

В Ереване после торжественного приёма в посольстве Франции, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, у ряда гостей появились признаки пищевого отравления. Об этом проинформировала пресс‑служба французской дипмиссии.

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В сообщении уточняется, что жалобы поступили от некоторых участников мероприятия, которое прошло 14 июля в честь национального праздника Франции. Дипломаты принесли извинения гостям за возникшие неудобства.

Посольство выразило надежду на то, что удастся установить причину недомогания посетителей. Для этого дипмиссия направила обращение в министерство здравоохранения Армении.

Также в посольстве сообщили, что все заинтересованные лица могут обратиться в дипмиссию по электронной почте.

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
ТЕГИ:ПолитикаОтравленияЕреванАрменияФранция

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