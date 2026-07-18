В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции
В Ереване после торжественного приёма в посольстве Франции, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, у ряда гостей появились признаки пищевого отравления. Об этом проинформировала пресс‑служба французской дипмиссии.
В сообщении уточняется, что жалобы поступили от некоторых участников мероприятия, которое прошло 14 июля в честь национального праздника Франции. Дипломаты принесли извинения гостям за возникшие неудобства.
Посольство выразило надежду на то, что удастся установить причину недомогания посетителей. Для этого дипмиссия направила обращение в министерство здравоохранения Армении.
Также в посольстве сообщили, что все заинтересованные лица могут обратиться в дипмиссию по электронной почте.
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