В Ереване несколько человек отравились после приема в посольстве Франции

В сообщении уточняется, что жалобы поступили от некоторых участников мероприятия, которое прошло 14 июля в честь национального праздника Франции. Дипломаты принесли извинения гостям за возникшие неудобства.



Посольство выразило надежду на то, что удастся установить причину недомогания посетителей. Для этого дипмиссия направила обращение в министерство здравоохранения Армении.



Также в посольстве сообщили, что все заинтересованные лица могут обратиться в дипмиссию по электронной почте.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан ждут решения Армении по членству в ЕАЭС или ЕС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

