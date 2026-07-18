Число пострадавших при атаке на склад Wildberries в Тамбовской области увеличилось до 25

До этого говорилось о 24 раненых и семи погибших. По словам Первышова, 23 пострадавших госпитализировали в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Уточняется, что из них один человек находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, 16 — в состоянии средней тяжести.

Политик рассказал, что дроны, атаковавшие ночью склад Wildberries в Котовске, были снаряжены поражающими элементами для большего количества жертв. Губернатор добавил, что система ПВО сбила на подлете 28 БПЛА.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 18 июля российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 379 украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».