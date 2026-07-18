СМИ: В Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского

Основатель частной военной компании «Паладин» Георгий Закревский заключён под стражу по решению Замоскворецкого суда Москвы — его обвиняют в оправдании терроризма. Об этом агентству ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства уточнил, что Закревскому инкриминируется часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание или пропаганда терроризма с применением интернета. В качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей. Факт ареста подтверждается записью в электронной картотеке Замоскворецкого суда.

До этого Закревский сообщал, что ЧВК «Паладин» ведёт деятельность с конца 2010‑х годов: компания обеспечивает охрану объектов в различных странах, штат насчитывает свыше 250 сотрудников.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортно-логистической группы Аркадия Коростелева. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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