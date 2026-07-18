СМИ: В Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского

Собеседник агентства уточнил, что Закревскому инкриминируется часть 2 статьи 205.2 УК РФ — публичное оправдание или пропаганда терроризма с применением интернета. В качестве меры пресечения суд назначил содержание под стражей. Факт ареста подтверждается записью в электронной картотеке Замоскворецкого суда.



До этого Закревский сообщал, что ЧВК «Паладин» ведёт деятельность с конца 2010‑х годов: компания обеспечивает охрану объектов в различных странах, штат насчитывает свыше 250 сотрудников.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента транспортно-логистической группы Аркадия Коростелева. Оба фигуранта объявлены в международный розыск по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

