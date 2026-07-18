В ФРГ назвали обоснованным возвращение молодых украинцев в зону боевых действий

В интервью изданию Welt am Sonntag министр подчеркнул, что речь идёт о принципиально разных обстоятельствах. Украинцы до настоящего момента пользовались автоматической защитой на основании Директивы о массовом притоке беженцев. Сирийцев же, покинувших родину из‑за гражданской войны, всегда рассматривали в рамках индивидуальной процедуры предоставления убежища.



Добриндт заявил, что в дальнейшем мужчины призывного возраста из Украины не должны оставаться под действием упомянутой директивы. При этом возможность запросить убежище по стандартной процедуре сохраняется, но уклонение от службы в армии не может служить основанием для его получения. Министр добавил: если директива перестанет распространяться на военнообязанных украинцев, а в предоставлении убежища им будет отказано, то естественным итогом станет обязанность таких лиц покинуть Германию и вернуться на Украину. «С политической точки зрения я считаю это вполне обоснованным в отношении государства, которому мы оказываем масштабную военную помощь», — отметил глава ведомства, подчеркнув, что ситуация с Украиной несопоставима с конфликтом в Сирии.



Согласно заявлению Совета ЕС, Евросоюз не планирует депортировать военнообязанных украинцев, уже находящихся на территории европейских стран. Ограничения в части предоставления статуса временной защиты будут применяться лишь к тем, кто прибудет позднее. При этом статус временной защиты для украинских перемещённых лиц продлён с 4 марта 2027 года по 4 марта 2028 года — с условием, что он будет выдаваться только тем, кто исполняет обязанность по прохождению военной службы на Украине.



Напомним, статус временной защиты впервые задействовали в истории ЕС 4 марта 2022 года. Он даёт украинским беженцам право жить в странах Евросоюза, трудоустраиваться, получать образование, медицинскую помощь и социальную поддержку — в объёме, установленном принимающим государством.

