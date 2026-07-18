За неделю на подлёте к Москве сбиты 1 892 беспилотника

В своём сообщении в мессенджере «МАКС» градоначальник уточнил, что основная масса дронов была ликвидирована на дальних подступах, а 207 аппаратов — уже при подлёте к городу.



До этого Собянин информировал, что в течение одних суток удалось сбить 65 БПЛА, летевших в направлении столицы.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников.

