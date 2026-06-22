Раздавят конкурентов: Выдача кредитов Wildberries разорит другие банки
После того, как Wildberries уничтожит конкурентов не только в банковской отрасли, но и в других сферах, цены для потребителей резко пойдут вверх, сказал НСН Валерий Корнеев.
Выдача маркетплейсом Wildberries потребительских кредитов приведет к новым столкновениям между банками маркетплейсов и коммерческими кредитными организациями, поскольку обычные банки не выдержат конкуренции. Об этом НСН заявил председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Маркетплейс Wildberries начал выдавать потребительские кредиты, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Через приложение теперь можно занять от 30 тысяч до 500 тысяч рублей на срок от двух до пяти лет. Корнеев отметил, что такое нововведение создаст нездоровую конкуренцию.
«Wildberries выдает кредиты через обычный банк с лицензией, подчиняющийся Банку России. Поэтому это риск не столько для потребителя, сколько для других банков, у которых нет такой многомиллионной базы, как у маркетплейсов. Тут прослеживается перехват аудитории. Сначала WB Банк начал кредитовать продавцов и других партнеров, которые оказывают услуги маркетплейсу, а выход на широкий потребительский рынок должен привести к тому, что другие коммерческие банки очень сильно занервничают. Они уже предъявляли очень серьезные претензии маркетплейсам осенью, думаю, что сейчас эти претензии должны еще сильнее обостриться. Будет достаточно серьезная битва между универсальными коммерческими банками и банками маркетплейсов», — сказал Корнеев.
Собеседник НСН добавил, что другие банки эту конкуренцию не выдержат, поскольку они не могут предоставить своим клиентам такие скидки, которые позволяют себе маркетплейсы.
«Сейчас маркетплейсы допустят возможность оплачивать покупки картами других банков, а скидку, которую банки будут давать для оплаты товаров на маркетплейсах, банки должны организовывать сами. У универсальных банков нет такой маржи, ни один коммерческий банк не может дать скидку 30-40%, а маркетплейс может дать скидку за счет комиссии от селлера», — подчеркнул эксперт.
В заключение Корнеев указал на то, что Wildberries уничтожит конкурентов и в ряде других отраслей, после чего цены для потребителей резко пойдут вверх.
«Wildberries не только замыкает все на себе (люди берут в долг у Wildberries, чтобы потом там же и покупать товары - Прим. НСН). Они скупили туристическую фирму, платформу такси, другие сервисы. Маркетплейс пользуется тем, что у него есть так называемая рыночная сила. Он имеет непосредственный ежедневный доступ к десяткам миллионов покупателей и может предложить им другие сервисы, кроме тех обычных товаров, которые продает в своем приложении на маркетплейсе. Все остальные, кто предоставляет такие услуги, получат очень большие проблемы, у них появился очень серьезный конкурент с 60-70 миллионами потребителей. И как только конкуренция прекратится, цены взлетят на все. Возможно, придется создавать искусственную монополию, разделив Wildberries на несколько конкурирующих между собой компаний, подобный пример уже был в США в начале прошлого века», — подытожил он.
Ранее директор компании DSM Group Сергей Шуляк заявил, что для маркетплейса Ozon торговля лекарствами может стать частью стратегии по развитию универсальной экосистемы с товарами всех возможных сегментов.
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