Алана Мамаева заявила, что алименты от бывшего мужа неожиданно выросли
Модель и блогер Алана Мамаева рассказала, что тяжбы с экс‑супругом — футболистом Павлом Мамаевым — из‑за алиментов на их дочь Алису всё ещё продолжаются. При этом, как отметила женщина, ситуация с выплатами существенно изменилась в лучшую сторону.
По словам Аланы, в последние месяцы сумма алиментов заметно выросла. Если прежде выплаты составляли порядка 30 тысяч рублей, то в последнее время они увеличились, а последняя из них достигла 71500 рублей. В своём блоге Мамаева поделилась эмоциями: она назвала произошедшее прорывом и призналась, что удивлена таким ростом выплат, хотя и не знает, чем он обусловлен.
Стоит напомнить, что ранее Павел Мамаев подавал судебный иск к бывшей жене с требованием вернуть 10 миллионов рублей. Футболист настаивал, что эти деньги были предназначены для дочери, но Алана получила их за его счёт и использовала по своему усмотрению.
Брак Аланы и Павла распался в 2021 году, однако напряжённость в их отношениях сохраняется до сих пор. В одном из телешоу спортсмен резко высказался в адрес бывшей супруги, заявив, что не встречал более неприятного человека, и даже задумывался о том, чтобы лишить её своей фамилии — но юридически это оказалось неосуществимо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее семейный юрист Анна Фролова сказала НСН, что никто не будет менять правила начисления алиментов ради недовольного футболиста Матвея Сафонова, так как таких долларовых миллионеров в России можно пересчитать по пальцам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Алана Мамаева заявила, что алименты от бывшего мужа неожиданно выросли
- СМИ: В Москве арестовали главу ЧВК «Паладин» Закревского
- Какой ущерб понесут продавцы из-за удара ВСУ по Wildberries
- Роднина: Гранты для Плющенко и выступление сына за Азербайджан — это разные вещи
- СК назвал причину массового отравления на базе отдыха в Ставрополье
- Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали в американской визе
- СМИ: ЕС опасается за будущее соглашений с Киевом, подписанных при Федорове
- Ковальчук сообщил о массированном обстреле ВСУ свинокомплекса в Брянской области
- Телеведущий Соловьёв попал в эпицентр атаки дрона ВСУ на трассе «Новороссия»
- Нолан против «Игрушек»: «Одиссея» побила рекорд года по сборам на предпоказах