Алана Мамаева заявила, что алименты от бывшего мужа неожиданно выросли

По словам Аланы, в последние месяцы сумма алиментов заметно выросла. Если прежде выплаты составляли порядка 30 тысяч рублей, то в последнее время они увеличились, а последняя из них достигла 71500 рублей. В своём блоге Мамаева поделилась эмоциями: она назвала произошедшее прорывом и призналась, что удивлена таким ростом выплат, хотя и не знает, чем он обусловлен.



Стоит напомнить, что ранее Павел Мамаев подавал судебный иск к бывшей жене с требованием вернуть 10 миллионов рублей. Футболист настаивал, что эти деньги были предназначены для дочери, но Алана получила их за его счёт и использовала по своему усмотрению.



Брак Аланы и Павла распался в 2021 году, однако напряжённость в их отношениях сохраняется до сих пор. В одном из телешоу спортсмен резко высказался в адрес бывшей супруги, заявив, что не встречал более неприятного человека, и даже задумывался о том, чтобы лишить её своей фамилии — но юридически это оказалось неосуществимо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее семейный юрист Анна Фролова сказала НСН, что никто не будет менять правила начисления алиментов ради недовольного футболиста Матвея Сафонова, так как таких долларовых миллионеров в России можно пересчитать по пальцам.

