Ковальчук сообщил о массированном обстреле ВСУ свинокомплекса в Брянской области

В Климовском районе Брянской области под массированный обстрел со стороны ВСУ попал свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг». Об инциденте, произошедшем утром 18 июля, проинформировал врио главы региона Егор Ковальчук.

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В своём Telegram‑канале чиновник сообщил, что атаке подвергся именно свиноводческий комплекс в Климовском районе.

В результате обстрела оказались повреждены некоторые здания и элементы инфраструктуры предприятия, также возникло несколько очагов возгорания. При этом среди работников комплекса пострадавших нет.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников.

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ФОТО: Официальный Telegram-канал МВД по ДНР
ТЕГИ:Брянская ОбластьОбстрелУкраинаВСУ

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