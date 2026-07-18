Ковальчук сообщил о массированном обстреле ВСУ свинокомплекса в Брянской области
В Климовском районе Брянской области под массированный обстрел со стороны ВСУ попал свиноводческий комплекс АПХ «Мираторг». Об инциденте, произошедшем утром 18 июля, проинформировал врио главы региона Егор Ковальчук.
В своём Telegram‑канале чиновник сообщил, что атаке подвергся именно свиноводческий комплекс в Климовском районе.
В результате обстрела оказались повреждены некоторые здания и элементы инфраструктуры предприятия, также возникло несколько очагов возгорания. При этом среди работников комплекса пострадавших нет.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники попали в логистический центр интернет-магазина Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь сотрудников.
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