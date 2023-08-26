Переходящее Запорожье. В России и Украине спорят о судьбе города
Военные Украины и России сражаются на Запорожском фронте и спорят о дальнейшей судьбе города, который находится под контролем Киева.
Россия полностью владеет данными о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.
Как отметил политик, и в Запорожье, и в других населенных пунктах, которые пока контролирует Киев, есть жители, готовые помочь российской армии и «быстрее избавиться от украинского режима». В связи с этим российская сторона знает большую часть дислокаций противника, зачастую располагающегося в гражданских объектах.
В Запорожье в августе переименовали 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, передает «Радиоточка НСН».
Находящийся под контролем Киева город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на десять лет, власти рассчитывают на освобождение населенного пункта, подчеркнул Балицкий.
«Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья ... У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье», — поделился чиновник.
По словам Балицкого, у региональных властей «очень большие планы» в этом вопросе, однако будущее города Запорожье зависит от военных. Регион приступит к налаживанию мирной жизни здесь, «как только будет решение».
В городе Запорожье в четверг вечером произошел взрыв, сообщило украинское издание «Страна». Подробностей происшествия нет. В тот день на подконтрольной Украине части Запорожской области действовала воздушная тревога.
По ситуации на субботу, 26 августа, Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении действовали с переменным результатом. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала WarGonzo.
«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели наступление на Новопрокоповку. Без продвижения. А вот аналогичные действия в направлении Очеретоватого и к северо-западу от Вербового принесли им частичный успех», – говорится в сообщении.
По данным журналистов, в первом из перечисленных населённых пунктов находится мощный укрепрайон Вооруженных сил России. Наши войска обстреливают позиции ВСУ в Плавнях, Орехове, Малой Токмачке, Белогорье и Гуляйполе. Украинская сторона ведет огонь по объектам в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Новопокровке и Новофёдоровке.
Но украинский армии придется отступить и создать линию обороны по Днепру. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Украинцам придется снять войска с Запорожья и перенести на другие направления, чтобы закрыть бреши», - считает аналитик.
Он полагает, что Россия воспользуется отступлением ВСУ, нанесет мощный удар и прорвет оборону украинской армии. По его мнению, Киеву придется делать выбор в пользу сохранения оставшихся боеспособных подразделений.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на некоторых направлениях контрнаступление украинских Вооружённых сил (ВСУ) идёт очень сложно.
На пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, запись которой опубликована в Telegram, украинский лидер отметил, что это связано с большим количеством минных полей.
«Мы видим, на каких направлениях продвигается вперёд. Но нам очень сложно, тысячи мин», — указал Зеленский.
Контрнаступление ВСУ продвигается гораздо медленнее, чем рассчитывали военные планировщики Пентагона. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщил канал Al-Mamlaka.
Директор Службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления украинских войск. Об этом он заявил в ходе круглого стола по случаю 80-летия победы советской армии в Курской битве, передает РИА Новости.
«После очевидного провала летней компании ВСУ ... киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — рассказал Нарышкин.
У Украины не осталось в запасе подготовленных военных, последние четыре резервные бригады были брошены на Запорожское направление. Об этом в эфире НСН рассказал эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Контрнаступление ВСУ проваливается. Когда оно полностью выдохнется и захлебнется - а это произойдет, Украина должна будет перейти к обороне, и российская армия пойдет в наступление. У российских войск больше сил, к тому же, у нас преимущество в воздухе. Полагаю, что украинские войска будут разбиты, все шансы есть. По военной логике, Россия должна пойти в наступление, поскольку такова и была задача — измотать противника в обороне и ударить с нескольких флангов. Российская армия наступает в районе Купянска, чтобы отвлечь силы с северного фланга. Украина планировала удар по Запорожью с последующим выходом на Херсон и Крым. Активные боевые действия нужны для того, чтобы не дать противнику сосредоточить ударный кулак в одном месте», — добавил эксперт.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обсудил ситуацию в зоне спецоперации с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава региона сказал в эфире телеканала «Россия 24». По словам Балицкого, Путин пообещал, что, осенью в зоне спецоперации будет «очень много интересного». Что конкретно имелось в виду врио губернатора не уточнил, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США собираются впервые казнить заключенного через вдыхание азота
- Рябков: Россия готова ко всему в вопросе с визами США на Генассамблею ООН
- Переходящее Запорожье. В России и Украине спорят о судьбе города
- ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
- В Италии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом с украинскими туристами
- Власти заявили о повреждении линий электропередачи в украинском Никополе
- Потрепать нервы. Украинские БПЛА продолжают атаки российских территорий
- Четыре человека пострадали в результате стрельбы на школьном матче в США
- NYT: Киев устраивает атаки дронов на Россию для поднятия духа ВСУ и украинцев
- МИД: Россия ждет активизации работы по СВПД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru