Как отметил политик, и в Запорожье, и в других населенных пунктах, которые пока контролирует Киев, есть жители, готовые помочь российской армии и «быстрее избавиться от украинского режима». В связи с этим российская сторона знает большую часть дислокаций противника, зачастую располагающегося в гражданских объектах.



В Запорожье в августе переименовали 70 улиц, площадей и переулков, названия которых связаны с Россией, передает «Радиоточка НСН».

Находящийся под контролем Киева город Запорожье фигурирует в программе развития Запорожской области на десять лет, власти рассчитывают на освобождение населенного пункта, подчеркнул Балицкий.