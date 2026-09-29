СМИ: Застройщик «Самолет» допустил технический дефолт дважды за несколько месяцев
Застройщик «Самолет» допустил технический дефолт дважды за несколько месяцев по одним и тем же облигациям. Это произошло при попытке погашения выпуска облигаций, объем которых составлял 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Домострой».
Отмечается, что компания должна была погасить облигации 28 сентября, а номинал одной бумаги — 1000 рублей. Вместе с тем в Национальный расчетный депозитарий 28 сентября на каждую бумагу поступило лишь по 269 рублей.
По словам представителей компании, деньги на купон и полное погашение выпуска были перечислены 28 сентября, однако часть средств депозитарий получил лишь 29 сентября.
Выпуск облигаций БО-П20 Мосбиржа отметила как выпуск с техническим дефолтом.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил, что в отличие от других отраслей, которые активно выходят из экономического кризиса, строительной отрасли только предстоит пережить тяжелые времена — рост цен на нефть ее не спасет, а государству не следует помогать застройщикам субсидиями. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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