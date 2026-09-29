СМИ: Застройщик «Самолет» допустил технический дефолт дважды за несколько месяцев

Застройщик «Самолет» допустил технический дефолт дважды за несколько месяцев по одним и тем же облигациям. Это произошло при попытке погашения выпуска облигаций, объем которых составлял 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Домострой».

Отмечается, что компания должна была погасить облигации 28 сентября, а номинал одной бумаги — 1000 рублей. Вместе с тем в Национальный расчетный депозитарий 28 сентября на каждую бумагу поступило лишь по 269 рублей.