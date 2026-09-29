В России предсказали падение урожая ряда агрокультур

Урожай основных крупяных агрокультур по итогам текущего года в России упадет по сравнению с прошлогодними показателями. К такому выводу пришли аналитики отраслевой компании «ПроЗерно», сообщает агентство «Интерфакс».

Так, в этом году снизится урожай гречихи (794 тысячи тонн против 926 тысяч тонн в 2025 году), риса (833 тысячи тонн в 2026 году, 1,235 млн тонн — в 2025 году) и проса (падение с 352 тысяч до 240 тысяч тонн).