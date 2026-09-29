В России предсказали падение урожая ряда агрокультур
Урожай основных крупяных агрокультур по итогам текущего года в России упадет по сравнению с прошлогодними показателями. К такому выводу пришли аналитики отраслевой компании «ПроЗерно», сообщает агентство «Интерфакс».
Так, в этом году снизится урожай гречихи (794 тысячи тонн против 926 тысяч тонн в 2025 году), риса (833 тысячи тонн в 2026 году, 1,235 млн тонн — в 2025 году) и проса (падение с 352 тысяч до 240 тысяч тонн).
По мнению главы компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, одной из основных причин тому послужило значительное сокращение посевных площадей: с 751 тысячи до 708 тысяч гектаров уменьшились посевы гречихи, с 201 до 146 тысяч гектаров — риса, с 244 тысяч до 160 тысяч гектаров — проса.
Ранее руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов заявил, что засуха может подтолкнуть Европу к закупке зерновых из России, но под другими марками. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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