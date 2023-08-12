Группировка «Восток» уничтожила пункты управления дронами ВСУ в Запорожье
Российские военные уничтожили пункты управления беспилотной авиации ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает ТАСС.
«Уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах [населенных пунктов] Марфополь и Червоное», — указал он.
Бойцы группировки применили на этом участке ударные беспилотники.
Также группировка «Восток» уничтожила украинский зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» к северу от Константиновки и скопление живой силы ВСУ северо-западнее Никольского.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные пресекли попытку танкового прорыва ВСУ в направлении Работино и Новоданиловки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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