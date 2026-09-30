Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения в работе
Аэропорты Жуковский и Домодедово по согласованию с соответствующими органами отправляют и принимают воздушные суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство Росавиация.
В ведомстве заявили, что соответствующие меры были приняты ввиду временных ограничений на использование воздушного пространства.
Отмечается, что ограничения могут привести к изменениям в расписании рейсов.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что объем пассажирских перевозок будет сокращаться, пока парк российских авиакомпаний не начнет пополняться отечественными лайнерами, а также пока не пересмотрят льготы по НДС для авиаперевозок. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения в работе
- Маркетплейсы будут тщательнее проверять товары с 1 октября
- Сотни человек задержали во время школьных протестов во Франции
- Посольство России в Ирландии заявило НАТО о готовности использовать ядерное оружие
- Врачи объяснили, чем опасна смесь энергетика и корвалола
- Спасатели обнаружили пропавших в крымской пещере туристов
- СМИ: Застройщик «Самолет» допустил технический дефолт дважды за несколько месяцев
- В России предсказали падение урожая ряда агрокультур
- Медведев призвал ускорить введение биометрического контроля за въездом мигрантов
- Цыпкин объяснил, как донести до молодежи идеи братьев Стругацких