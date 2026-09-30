Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения в работе

Аэропорты Жуковский и Домодедово по согласованию с соответствующими органами отправляют и принимают воздушные суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство Росавиация.

В ведомстве заявили, что соответствующие меры были приняты ввиду временных ограничений на использование воздушного пространства.

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Отмечается, что ограничения могут привести к изменениям в расписании рейсов.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что объем пассажирских перевозок будет сокращаться, пока парк российских авиакомпаний не начнет пополняться отечественными лайнерами, а также пока не пересмотрят льготы по НДС для авиаперевозок. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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