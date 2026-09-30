Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения в работе

Аэропорты Жуковский и Домодедово по согласованию с соответствующими органами отправляют и принимают воздушные суда. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство Росавиация.

В ведомстве заявили, что соответствующие меры были приняты ввиду временных ограничений на использование воздушного пространства.