В Германии назвали ошибочными попытки ВСУ прорвать оборону в лоб

Он усомнился в способности Киева захватить Мелитополь до наступления зимы. Эксперт указал, что за последние несколько месяцев ситуация на линии фронта сильно не изменилась.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

