В Германии назвали ошибочными попытки ВСУ прорвать оборону в лоб

Попытки украинской армии прорвать оборону российских военных лобовыми атаками являются ошибкой, сообщил Die Welt генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер.

«Фатальные потери»: НАТО ждет от Киева чудес в контрнаступлении

Он усомнился в способности Киева захватить Мелитополь до наступления зимы. Эксперт указал, что за последние несколько месяцев ситуация на линии фронта сильно не изменилась.

Ранее экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры