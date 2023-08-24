В Германии назвали ошибочными попытки ВСУ прорвать оборону в лоб
24 августа 202304:01
Попытки украинской армии прорвать оборону российских военных лобовыми атаками являются ошибкой, сообщил Die Welt генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер.
Он усомнился в способности Киева захватить Мелитополь до наступления зимы. Эксперт указал, что за последние несколько месяцев ситуация на линии фронта сильно не изменилась.
Ранее экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru