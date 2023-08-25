«После очевидного провала летней компании ВСУ ... киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — рассказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что в это время российские военные — «наследники поколения победителей», — продолжают боевую работу и уничтожают военную технику ВСУ. Бойцы ВС РФ ликвидируют в том числе немецкие танки «с такими же крестами на башне, как 80 лет назад».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно и продвигается медленно, пишет Ura.ru.

