Нарышкин заявил об очевидном провале контрнаступления Украины
Директор Службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления украинских войск. Об этом он заявил в ходе круглого стола по случаю 80-летия победы советской армии в Курской битве, передает РИА Новости.
«После очевидного провала летней компании ВСУ ... киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — рассказал Нарышкин.
Глава СВР отметил, что в это время российские военные — «наследники поколения победителей», — продолжают боевую работу и уничтожают военную технику ВСУ. Бойцы ВС РФ ликвидируют в том числе немецкие танки «с такими же крестами на башне, как 80 лет назад».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет сложно и продвигается медленно, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru