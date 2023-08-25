В Пентагоне выразили недовольство темпами контрнаступления ВСУ

При этом, отметил военный, это можно объяснить разницей между настоящей войной и войной на бумаге, подобная ситуация — не редкость во время войны. Генерал подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву все необходимые боеприпасы и вооружение, причем даже больше, чем нужно.

Ранее директор Службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления украинских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

