В Пентагоне выразили недовольство темпами контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ продвигается гораздо медленнее, чем рассчитывали военные планировщики Пентагона. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщил канал Al-Mamlaka.

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При этом, отметил военный, это можно объяснить разницей между настоящей войной и войной на бумаге, подобная ситуация — не редкость во время войны. Генерал подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву все необходимые боеприпасы и вооружение, причем даже больше, чем нужно.

Ранее директор Службы внешней разведки, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления украинских войск. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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