Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку сил около Работина в Запорожской области

Украинские войска проводят перегруппировку сил в районе Работина в Запорожской области, заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней

По его словам, рубеж обороны Работино для ВСУ будет последним, так как все подразделения из боеспособных группировок уже практически уничтожены, понеся серьезные потери.

Накануне Балицкий заявил, что обсудил ситуацию в зоне спецоперации с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Балицкого, Путин пообещал, что, осенью в зоне спецоперации будет «очень много интересного». Что конкретно имелось в виду врио губернатора не уточнил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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