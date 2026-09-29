Спасатели обнаружили пропавших в крымской пещере туристов
29 сентября 202623:24
Дмитрий Меньшиков
Спасатели обнаружили пропавших в Красной пещере в Крыму туристов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что четверо туристов — женщина и трое мужчин — находятся в удовлетворительном состоянии.
Сейчас спасатели предпринимают меры для того, чтобы вывести путешественников из-под земли.
Ранее стало известно, что пропавшие на экстрим-маршруте в крымской пещере люди оказались профессиональными спелеологами. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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