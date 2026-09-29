Спасатели обнаружили пропавших в крымской пещере туристов

Спасатели обнаружили пропавших в Красной пещере в Крыму туристов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что четверо туристов — женщина и трое мужчин — находятся в удовлетворительном состоянии.

МЧС: В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов

Сейчас спасатели предпринимают меры для того, чтобы вывести путешественников из-под земли.

Ранее стало известно, что пропавшие на экстрим-маршруте в крымской пещере люди оказались профессиональными спелеологами. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:ТуристыПроисшествияКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры