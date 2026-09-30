Сотни человек задержали во время школьных протестов во Франции
В ходе масштабных протестов старшеклассников во Франции правоохранителями были задержаны 440 человек. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
По его словам, как правило, причинами задержания становились нападение на сотрудников МВД и порча имущества.
Протесты, сопровождавшиеся беспорядками и блокировкой школ, прошли 29 сентября. В Министерстве национального образования уточнили, что занятия полностью отменились в 40 учебных заведениях.
Ранее на севере Италии в столкновениях с выступающими против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин-Лион пострадали свыше 60 полицейских. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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