Сотни человек задержали во время школьных протестов во Франции

В ходе масштабных протестов старшеклассников во Франции правоохранителями были задержаны 440 человек. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По его словам, как правило, причинами задержания становились нападение на сотрудников МВД и порча имущества.