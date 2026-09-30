Сотни человек задержали во время школьных протестов во Франции

В ходе масштабных протестов старшеклассников во Франции правоохранителями были задержаны 440 человек. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По его словам, как правило, причинами задержания становились нападение на сотрудников МВД и порча имущества.

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Протесты, сопровождавшиеся беспорядками и блокировкой школ, прошли 29 сентября. В Министерстве национального образования уточнили, что занятия полностью отменились в 40 учебных заведениях.

Ранее на севере Италии в столкновениях с выступающими против строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин-Лион пострадали свыше 60 полицейских. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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