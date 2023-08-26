Балицкий заявил, что Россия владеет всеми данными о подконтрольном Киеву Запорожье
Россия полностью владеет данными о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.
По словам чиновника, у РФ есть в том числе информация о ценах и выплатах в городе.
«Мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут ... на оккупированной украинским режимом территории», - рассказал Балицкий.
Как отметил политик, и в Запорожье, и в других населенных пунктах, которые пока контролирует Киев, есть жители, готовые помочь российской армии и «быстрее избавиться от украинского режима». В связи с этим российская сторона знает большую часть дислокаций противника, зачастую располагающегося в гражданских объектах.
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