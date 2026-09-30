Маркетплейсы будут тщательнее проверять товары с 1 октября

Проверка карточек товаров маркетплейсами через государственные информационные системы станет более тщательной с 1 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ.

Все карточки будут сверять с 12 реестрами и государственными информационными системами. Среди них — единые реестры ЕАЭС, система мониторинга движения лекарств, реестры агрохимикатов, пестицидов, медизделий и лекарственных средств, единый реестр сертификатов и деклараций соответствия и система маркировки «Честный знак».

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Карточка не будет опубликована при отсутствии подтверждения в этих системах. Кроме того, регулярной перепроверке будут подвергаться уже размещенные позиции подлежат регулярной перепроверке.

Также маркетплейсы должны будут обеспечить возможность размещения в карточке сведений о маркировке, деклараций и сертификатов.

Ранее кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что число мошеннических схем в сфере интернет-торговли продолжает расти, однако пользователи могут защитить свои средства при соблюдении базовых правил безопасности. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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