Маркетплейсы будут тщательнее проверять товары с 1 октября

Проверка карточек товаров маркетплейсами через государственные информационные системы станет более тщательной с 1 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ.

Все карточки будут сверять с 12 реестрами и государственными информационными системами. Среди них — единые реестры ЕАЭС, система мониторинга движения лекарств, реестры агрохимикатов, пестицидов, медизделий и лекарственных средств, единый реестр сертификатов и деклараций соответствия и система маркировки «Честный знак».