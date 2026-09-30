Маркетплейсы будут тщательнее проверять товары с 1 октября
Проверка карточек товаров маркетплейсами через государственные информационные системы станет более тщательной с 1 октября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию цифровых платформ.
Все карточки будут сверять с 12 реестрами и государственными информационными системами. Среди них — единые реестры ЕАЭС, система мониторинга движения лекарств, реестры агрохимикатов, пестицидов, медизделий и лекарственных средств, единый реестр сертификатов и деклараций соответствия и система маркировки «Честный знак».
Карточка не будет опубликована при отсутствии подтверждения в этих системах. Кроме того, регулярной перепроверке будут подвергаться уже размещенные позиции подлежат регулярной перепроверке.
Также маркетплейсы должны будут обеспечить возможность размещения в карточке сведений о маркировке, деклараций и сертификатов.
Ранее кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что число мошеннических схем в сфере интернет-торговли продолжает расти, однако пользователи могут защитить свои средства при соблюдении базовых правил безопасности. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели ограничения в работе
- Маркетплейсы будут тщательнее проверять товары с 1 октября
- Сотни человек задержали во время школьных протестов во Франции
- Посольство России в Ирландии заявило НАТО о готовности использовать ядерное оружие
- Врачи объяснили, чем опасна смесь энергетика и корвалола
- Спасатели обнаружили пропавших в крымской пещере туристов
- СМИ: Застройщик «Самолет» допустил технический дефолт дважды за несколько месяцев
- В России предсказали падение урожая ряда агрокультур
- Медведев призвал ускорить введение биометрического контроля за въездом мигрантов
- Цыпкин объяснил, как донести до молодежи идеи братьев Стругацких