Bloomberg: Байден может склонить Киев к переговорам из-за неудач ВСУ
Президент США Джо Байден может подтолкнуть руководство Украины к переговорам из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников в Евросоюзе.
Агентство отмечает, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США.
Собеседники агентства уточнили, что для США поддержка Украины остается крайне важной. Европа не обладает потенциалом, чтобы помогать ВСУ в одиночку, констатировали источники.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировалось, сообщает «Радиоточка НСН».
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