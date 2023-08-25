Bloomberg: Байден может склонить Киев к переговорам из-за неудач ВСУ

Агентство отмечает, что Байден может пойти на такой шаг по мере приближения президентских выборов в США.

Собеседники агентства уточнили, что для США поддержка Украины остается крайне важной. Европа не обладает потенциалом, чтобы помогать ВСУ в одиночку, констатировали источники.

Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем планировалось, сообщает «Радиоточка НСН».

