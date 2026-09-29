Медведев призвал ускорить введение биометрического контроля за въездом мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает необходимым как можно быстрее запустить электронную систему биометрического контроля за въездом иностранцев на всех пунктах пропуска. Такую задачу он поставил на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной безопасности.

Медведев поддержал соответствующее предложение мэра российской столицы Сергея Собянина по итогам апробации системы в Москве. Как уточнила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, средства на эти цели уже предусмотрены в федеральном бюджете. Завершить процесс предполагается не позднее 2030 года.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Единая биометрическая система вполне может применяться на маркетплейсах для подтверждения возраста.

