Военврач заявил, что ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
Украинские войска применили фосфор на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России, передает РИА Новости.
По его словам, использование фосфора зафиксировали в районе Жеребянки и Пятихаток, пишет «Свободная пресса».
«Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка», – отметил военврач.
Также медик отметил, что если в СМИ появляются данные о желании стран НАТО поставить Киеву какое-либо новое вооружение, то оно «в этот день начинает применяться».
Фосфорные боеприпасы — запрещенное вооружение, его военное применение регулируется в том числе Конвенцией о запрещении или ограничении применения некоторых типов оружия, отмечает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц назвал бессмысленным запрет русской культуры
- Турецкий политик Сель призвал Зеленского забыть о Крыме
- Марочко сообщил о прибытии в Харьков понтонной техники ВСУ
- Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X, выложив тюремный магшот
- Психолог перечислила способы подготовки ребенка к учебному году
- Военврач заявил, что ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении
- «Известия»: Роскосмос вдвое сократит штат центрального офиса
- Володин: Россия за 10 лет стала самой крупной экономикой Европы
- Во Владивостоке 70 тысяч жителей остались без света из-за циклона
- Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для государства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru