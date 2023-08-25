Военврач заявил, что ВСУ применили фосфор на Запорожском направлении

Украинские войска применили фосфор на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России, передает РИА Новости.

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По его словам, использование фосфора зафиксировали в районе Жеребянки и Пятихаток, пишет «Свободная пресса».

«Слава Богу, наши анестезиологи вовремя это идентифицировали, данное поражение, и быстро были приняты меры – эвакуация, санитарная обработка», – отметил военврач.

Также медик отметил, что если в СМИ появляются данные о желании стран НАТО поставить Киеву какое-либо новое вооружение, то оно «в этот день начинает применяться».

Фосфорные боеприпасы — запрещенное вооружение, его военное применение регулируется в том числе Конвенцией о запрещении или ограничении применения некоторых типов оружия, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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