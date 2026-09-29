Собеседник НСН также объяснил, почему произведения братьев Стругацких по-прежнему не теряют актуальности.

«Интерес к Стругацким связан с тем, что выходит мало хорошего материала, а Стругацкие писали на все времена. Кроме того, окружающая действительность предстает в таких красках, в рамках которых Стругацкие смотрятся особенно актуально. Но не думаю, что тренд на фантастику будет стойким, — Стругацкие кончатся, и фантастики может уже не хватить», — добавил он.

В заключение Цыпкин рассказал, чему он учится у более молодых коллег.

«У молодых коллег можно научиться другому взгляду на окружающую действительность, нестандартному для меня и стандартному для них. Но перенимать привычки у других поколений не нужно. Надо стараться перестраиваться мир под себя. У каждого поколения свои привычки, они прекрасно дополняют друг друга», — отметил он.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что произведения Стругацких любимы как старшим поколением, так и современной молодежью, а возможность снимать масштабное фантастическое кино и уменьшение конкуренции с западными фильмами дополнительно подогревают интерес кинематографистов к их творчеству.

