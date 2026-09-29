Цыпкин объяснил, как донести до молодежи идеи братьев Стругацких
Произведения братьев Аркадия и Бориса Стругацких сегодня особенно актуальны, однако после того, как все их творчество будет экранизировано, тренд на фантастику может пройти, сказал НСН Александр Цыпкин.
Братья Стругацкие, как и любые талантливые авторы, требуют актуализации, чтобы молодежь лучше поняла заложенные в их произведениях смыслы. Об этом спецкору НСН на премьере сериала «Полдень» по произведениям Стругацких заявил писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин.
«Стругацкие, безусловно, требуют актуализации. Молодому поколению хочется видеть современную картинку, современные образы. Чтобы до молодежи донести идею, нужно подстраиваться под то, что они хотят быстрый монтаж, быстро выстроенную смену кадров. Любые хорошие фильмы нужно раз в 10-20 лет переснимать, а книги — переэкранизировать. Пройдет время, и нужно будет переделывать то, что сегодня кажется актуальным», — сказал Цыпкин.
Собеседник НСН также объяснил, почему произведения братьев Стругацких по-прежнему не теряют актуальности.
«Интерес к Стругацким связан с тем, что выходит мало хорошего материала, а Стругацкие писали на все времена. Кроме того, окружающая действительность предстает в таких красках, в рамках которых Стругацкие смотрятся особенно актуально. Но не думаю, что тренд на фантастику будет стойким, — Стругацкие кончатся, и фантастики может уже не хватить», — добавил он.
В заключение Цыпкин рассказал, чему он учится у более молодых коллег.
«У молодых коллег можно научиться другому взгляду на окружающую действительность, нестандартному для меня и стандартному для них. Но перенимать привычки у других поколений не нужно. Надо стараться перестраиваться мир под себя. У каждого поколения свои привычки, они прекрасно дополняют друг друга», — отметил он.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что произведения Стругацких любимы как старшим поколением, так и современной молодежью, а возможность снимать масштабное фантастическое кино и уменьшение конкуренции с западными фильмами дополнительно подогревают интерес кинематографистов к их творчеству.
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