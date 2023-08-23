По словам Балицкого, Путин пообещал, что, осенью в зоне спецоперации будет «очень много интересного». Что конкретно имелось в виду врио губернатора не уточнил.

Балицкий ранее назвал барахлом военную технику, которую Украина получила от стран Запада.

В статье для портала 19Fortyfive отставной американский офицер Дэниел Дэвис написал, что ВСУ попали в смертельную ловушку, которую организовали Вооруженные силы России, передает «Радиоточка НСН».

