Балицкий: Путин пообещал «много интересного» в ходе СВО осенью

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обсудил ситуацию в зоне спецоперации с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава региона сказал в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам Балицкого, Путин пообещал, что, осенью в зоне спецоперации будет «очень много интересного». Что конкретно имелось в виду врио губернатора не уточнил.

Балицкий ранее назвал барахлом военную технику, которую Украина получила от стран Запада.

В статье для портала 19Fortyfive отставной американский офицер Дэниел Дэвис написал, что ВСУ попали в смертельную ловушку, которую организовали Вооруженные силы России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ЗапорожьеУкраинаСпецоперация

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