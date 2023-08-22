Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней

«Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава ... технику даже не перечесть», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, потери украинской стороны выросли на 30%. Врио главы региона подчеркнул, что это «цена за мнимый успех», который Киев демонстрирует своим «кукловодам».

Ранее глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ, которые пытаются занять село Работино в Запорожье, несут большие потери в живой силе и военной технике, напоминает RT.

