Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней

Украинские войска за десять дней потеряли 1,5 тысячи человек на запорожском направлении. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава ... технику даже не перечесть», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, потери украинской стороны выросли на 30%. Врио главы региона подчеркнул, что это «цена за мнимый успех», который Киев демонстрирует своим «кукловодам».

Ранее глава военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ, которые пытаются занять село Работино в Запорожье, несут большие потери в живой силе и военной технике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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