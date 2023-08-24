Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу после отступления ВСУ

После отступления частей украинской армии Вооруженные силы России освободят Одессу. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Экс-советник Кучмы заявил о тяжелом положении последних резервов ВСУ

Эксперт предрек отступление ВСУ на правый берег Днепра. Украинская армия после провала контрнаступления будет вынуждена отойти за реку и создать там линию обороны, считает Риттер.

По его мнению, российская армия сочтет это удачным моментом для контратаки, ударит в направлении Одессы и освободит город.

Риттер назвал потерю Одессы и Харькова неизбежной. Он призвал Киев начать переговоры с Москвой.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Бортко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОдессаУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры