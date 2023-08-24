Экс-разведчик Риттер: Россия освободит Одессу после отступления ВСУ
После отступления частей украинской армии Вооруженные силы России освободят Одессу. Такое мнение в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Эксперт предрек отступление ВСУ на правый берег Днепра. Украинская армия после провала контрнаступления будет вынуждена отойти за реку и создать там линию обороны, считает Риттер.
По его мнению, российская армия сочтет это удачным моментом для контратаки, ударит в направлении Одессы и освободит город.
Риттер назвал потерю Одессы и Харькова неизбежной. Он призвал Киев начать переговоры с Москвой.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина оказалась в безвыходной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru