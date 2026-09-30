Для того, чтобы защитить Калининградскую область, Россия готова к применению ядерного оружия. Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство России в Ирландии.

Соответствующее заявление диппредставительство сделало на фоне подготовки Североатлантического альянса к морской и воздушной блокаде Калининградской области, что вызывает у российской стороны «серьезную обеспокоенность».