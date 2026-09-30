Посольство России в Ирландии заявило НАТО о готовности использовать ядерное оружие

Для того, чтобы защитить Калининградскую область, Россия готова к применению ядерного оружия. Об этом в своем Telegram-канале заявило посольство России в Ирландии.

Соответствующее заявление диппредставительство сделало на фоне подготовки Североатлантического альянса к морской и воздушной блокаде Калининградской области, что вызывает у российской стороны «серьезную обеспокоенность».

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«Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия будет готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной территории страны», — отметили представители посольства.

В посольстве также добавили, что реализация такого сценария увеличивает риск вооруженного конфликта «с вероятностью нанесения Россией упреждающих ударов» по центрам принятия решений в странах, которые входят в состав альянса.

Ранее представители посольства России в Бельгии заявили, что действия Североатлантического альянса вблизи Калининградской области увеличивают возможность прямого вооруженного столкновения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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