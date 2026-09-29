Врачи объяснили, чем опасна смесь энергетика и корвалола

Передозировка действующего вещества может спровоцировать ослабление рефлексов, дыхательную недостаточность, головную боль, головокружение, возбуждение и спутанность сознания. Кроме того, есть риск развития зависимости от препарата.

«Организм не понимает, что ему делать: то ли спать, то ли бежать. В результате сердце работает с перегрузкой — возможны тахикардия, аритмия и скачки давления. Нервная система истощается, появляются тревога, тремор, панические реакции. В самых тяжелых случаях возможна остановка сердца, особенно если человек занимается спортом или просто активен», — подчеркнула в свою очередь Мозолевская, отметив, что в тяжелых случаях отравившийся человек также может впасть в кому.

Ранее диетолог, терапевт Анна Белоусова заявила, что сегодня молодые люди зачастую употребляют энергетики как обычный напиток, по три-шесть банок в день, что недопустимо. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».



