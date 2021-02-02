Сонливость против паралича. Побочку от вакцины сравнили с последствиями COVID-19
В Минздраве назвали побочные последствия вакцины от коронавируса, а эксперты НСН сравнили их с последствиями самой болезни.
Слабость, сонливость, ломота в теле, кратковременное повышение температуры, озноб - эти симптомы могут наблюдаться у привившихся от коронавируса, сообщила в эфире «Первого канала» главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.
По ее словам, это естественная реакция организма на введенный препарат. Как отмечает эксперт, побочные эффекты сохраняются около суток после вакцинации от COVID-19.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что россиянам, которые сделают себе прививку от COVID-19, нужно не употреблять алкоголь за три дня до этого и в течение трех дней после.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН подтвердил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла, так как иммунитет будет держаться до года точно.
Актер театра и кино, народный артист РФ Юрий Стоянов в эксклюзивном интервью НСН рассказал о том, что вакцинировался «по блату» еще в начале октября и без всяких последствий.
«Скажу прямо, я сделал прививку еще в первых числах октября, сделал по блату. Никаких последствий не было, ничего плохого со мной не случилось. За это время я снялся в трех проектах, и я здоров, чего и вам желаю», - заявил он.
Впрочем, если сонливость и ломота в теле и проявятся, то это явно лучше, чем последствия от перенесения самого коронавируса. Так, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала наиболее частыми последствиями, которые встречаются у переболевших COVID-19, ухудшение памяти, частые головокружения и слабость.
Другим долгосрочным последствием COVID-19 может стать паросмия, или искаженное восприятие запахов, рассказал президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что потеря обоняния является специфическим симптомом коронавируса.
Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, рискуют стать лежачими больными, сообщил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic, работающий с коронавирусными больными. По его словам, у таких людей наблюдается сразу несколько симптомов, в том числе слабость (в 97,1% случаях), подавленность или депрессивное состояние (86,8%), «туман в голове» или неспособность сконцентрироваться (83%), головная боль (77,4%). Он заявил, что подобные негативные последствия могут сохраниться до конца жизни.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, какие еще негативные последствия могут ждать переболевших коронавирусом.
По его словам, может быть долгое восстановление обоняния, изменение концентрации внимания, хроническая необъяснимая слабость, которая медленно уходит, так называемый поствирусный синдром усталости. У некоторых людей могут быть проблемы со зрением, в зависимости от тяжести течения у людей могут развиваться осложнения, в том числе поражения сердечной мышцы, миокардиты. Вирусолог воздействие вируса на организм может привести к выкидышу.
В России продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 17 648 инфицированных. С начала пандемии в стране отмечено 3 868 087 заболевших COVID-19. Умерли за прошедшие сутки 437 пациентов с коронавирусом, выписаны 18 169 человек
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