Сонливость против паралича. Побочку от вакцины сравнили с последствиями COVID-19

Впрочем, если сонливость и ломота в теле и проявятся, то это явно лучше, чем последствия от перенесения самого коронавируса. Так, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала наиболее частыми последствиями, которые встречаются у переболевших COVID-19, ухудшение памяти, частые головокружения и слабость.

Другим долгосрочным последствием COVID-19 может стать паросмия, или искаженное восприятие запахов, рассказал президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар. Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что потеря обоняния является специфическим симптомом коронавируса.

Люди, переболевшие коронавирусом в легкой форме, рискуют стать лежачими больными, сообщил врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic, работающий с коронавирусными больными. По его словам, у таких людей наблюдается сразу несколько симптомов, в том числе слабость (в 97,1% случаях), подавленность или депрессивное состояние (86,8%), «туман в голове» или неспособность сконцентрироваться (83%), головная боль (77,4%). Он заявил, что подобные негативные последствия могут сохраниться до конца жизни.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, какие еще негативные последствия могут ждать переболевших коронавирусом.

По его словам, может быть долгое восстановление обоняния, изменение концентрации внимания, хроническая необъяснимая слабость, которая медленно уходит, так называемый поствирусный синдром усталости. У некоторых людей могут быть проблемы со зрением, в зависимости от тяжести течения у людей могут развиваться осложнения, в том числе поражения сердечной мышцы, миокардиты. Вирусолог воздействие вируса на организм может привести к выкидышу.

В России продолжает снижаться число новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зафиксировано 17 648 инфицированных. С начала пандемии в стране отмечено 3 868 087 заболевших COVID-19. Умерли за прошедшие сутки 437 пациентов с коронавирусом, выписаны 18 169 человек

