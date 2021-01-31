Врач-иммунолог сравнила протекание гриппа и коронавируса

Клиническая картина COVID-19 и гриппа похожа, но при коронавирусе как правило не поражается горло, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-иммунолога Ирину Ярцеву.

По ее словам, при коронавирусной инфекции интоксикация организма сильнее, а температура до 39 градусов держится до 10-12 дней при легкой форме заболевания. Как отметила Ярцева, даже когда организм с самого начала справляется с COVID-19 и насыщение крови кислородом не падает, «выраженная интоксикация и температурная реакция могут быть больше, чем при гриппе».

Единая тест-система на COVID-19 и грипп появилась в России

При этом воспаление слизистых оболочек при гриппе происходит по максимуму, чего не скажешь о коронавирусе.

Спад заболеваемости коронавирусом в России может произойти уже к марту, сообщил в эфире НСН врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Сейчас, по словам врача, фиксируется рост обычных ОРВИ, включая грипп, но у них нет такой летальности, как у коронавируса.

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ФОТО: pxhere.com
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