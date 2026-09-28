Путин поручил поддержать российских производителей зерна

Президент России Владимир Путин распорядился поддержать отечественных производителей зерна. Об этом глава государства объявил в ходе встречи в Кремле с руководством политических партий, которые прошли в Госдуму девятого созыва в ходе прошедших выборов.

Тему поддержки российских зернопроизводителей поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава государства согласился с актуальностью данной темы. Среди таких мер он назвал закупку зерна в государственный резерв.