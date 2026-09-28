Путин поручил поддержать российских производителей зерна

Президент России Владимир Путин распорядился поддержать отечественных производителей зерна. Об этом глава государства объявил в ходе встречи в Кремле с руководством политических партий, которые прошли в Госдуму девятого созыва в ходе прошедших выборов.

Тему поддержки российских зернопроизводителей поднял лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава государства согласился с актуальностью данной темы. Среди таких мер он назвал закупку зерна в государственный резерв.

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Президент пообещал провести отдельную рабочую встречу с заместителем председателя правительства Дмитрием Патрушевым по ситуации с зерном в стране на фоне атак украинской стороны на логистическую и складскую инфраструктуру. Путин также уточнил, что данную тему будет курировать отдельный вице-премьер.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности реализовать значительные объёмы сельскохозпродукции на фоне атак дронов. Распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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ФОТО: РИА Новости
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