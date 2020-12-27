Названо неожиданное и долгое последствие COVID-19
Одним из неожиданных и долгосрочных последствий COVID-19 может стать паросмия, или искаженное восприятие запахов. Об этом рассказал президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар информагентству PA.
«Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма», - поделился Кумар.
Он отметил, что паросмию чаще всего фиксируют у молодых людей и медицинских работников, перенесших коронавирус, отмечает Газета.ru.
Кумар также напомнил, что в числе первых еще в марте этого года назвал потерю обоняния в числе симптомов COVID-19.
Медики рекомендуют для восстановления обоняния использовать натуральные эфирные маста и тренироваться по 20 секунд, сосредотачиваться на каждом аромате, пишет ТАСС.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что потеря обоняния является специфическим симптомом коронавируса.
«Самый специфичный симптом коронавируса - это отнюдь не одышка, а потеря обоняния», - сказал Болибок.
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