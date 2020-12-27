Названо неожиданное и долгое последствие COVID-19

Одним из неожиданных и долгосрочных последствий COVID-19 может стать паросмия, или искаженное восприятие запахов. Об этом рассказал президент британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар информагентству PA.

Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

«Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма», - поделился Кумар.

Он отметил, что паросмию чаще всего фиксируют у молодых людей и медицинских работников, перенесших коронавирус, отмечает Газета.ru.

Кумар также напомнил, что в числе первых еще в марте этого года назвал потерю обоняния в числе симптомов COVID-19.

Медики рекомендуют для восстановления обоняния использовать натуральные эфирные маста и тренироваться по 20 секунд, сосредотачиваться на каждом аромате, пишет ТАСС.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что потеря обоняния является специфическим симптомом коронавируса.

«Самый специфичный симптом коронавируса - это отнюдь не одышка, а потеря обоняния», - сказал Болибок.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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