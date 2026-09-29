Медведев объяснил итоги выборов в Госдуму зрелостью общества
Итоги прошедших выборов в Госдуму свидетельствуют об абсолютной зрелости и устойчивости российского общества. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Кроме того, отметил Медведев, результаты выборов демонстрируют патриотизм и сознательность россиян, их беспрецедентную консолидацию вокруг российского лидера.
Ранее Путин назначил первое заседание Госдумы девятого созыва. Согласно документу, первое заседание нижней палаты парламента нового созыва состоится 30 сентября. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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