«Посинение краешков губ». Иммунолог назвал главный симптом COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог рассказал в эфире НСН, что одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса.
Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым «грозным» проявлением новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в таком случае следует немедленно обратиться к врачу.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса.
«Самый специфичный симптом коронавируса - это отнюдь не одышка, а потеря обоняния. Одышка – это самый опасный симптом. Она говорит о том, что у человека начинает развиваться дыхательная недостаточность. Это в скором времени может привести к тяжелому состоянию, может понадобиться госпитализация и реанимация», - сказал Болибок.
Он подчеркнул, что к врачу нужно обращаться в любом случае, если вы заболели.
«Повышение температуры, кашель, боли в грудной клетке, в животе, одышка, потеря обоняния – все это требует обращения к врачу, возможно, сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Она очень коварна, принимает разные формы. В одной семье по-разному протекает. Поэтому, особенно если люди в возрасте или у них есть какие-то хронические заболевания, обязательно нужно к врачу обращаться. Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации «на трубке» лежит», - отметил врач.
По его словам, в домашних условиях нехватку кислорода в крови можно оценить самостоятельно, без специальных приборов.
«Эти симптомы – посинение краешков губ, синева носогубного треугольника, возрастание частоты дыхания. Человек в покое, а дышит, будто бегал или по лестнице поднимался. Эти симптомы настораживают, потому что может развиваться дыхательная недостаточность. Если есть возможность, можно приобрести прибор, он более точно покажет насыщение крови кислородом», - заключил эксперт.
Ранее Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.
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