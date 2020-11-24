«Посинение краешков губ». Иммунолог назвал главный симптом COVID-19

Появление одышки на фоне других симптомов респираторных заболеваний является самым «грозным» проявлением новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН заявил, что одышку нельзя считать специфическим симптомом коронавируса.

«Самый специфичный симптом коронавируса - это отнюдь не одышка, а потеря обоняния. Одышка – это самый опасный симптом. Она говорит о том, что у человека начинает развиваться дыхательная недостаточность. Это в скором времени может привести к тяжелому состоянию, может понадобиться госпитализация и реанимация», - сказал Болибок.

Он подчеркнул, что к врачу нужно обращаться в любом случае, если вы заболели.